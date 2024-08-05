Yalova'da yangın!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangının karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgede olması nedeniyle ekiplerin çalışması güçlükle sürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına yönelik bilgi veren Vali Hülya Kaya, "Bir helikopterle devam eden çalışmalara ikinci helikopter takviye istendi. Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz" dedi.