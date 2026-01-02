Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama

Yalova’da 3 polisin şehit olduğu silahlı saldırının ardından, kent genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 26’sı tutuklandı.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir evden açılan ateş sonucu polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit olmuştu. Olayda 8 polis ile 1 bekçi de yaralanmıştı.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, yaşanan çatışmada 6 DEAŞ’lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

Kent genelinde eş zamanlı operasyon yapıldı

Saldırının ardından kent genelinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda toplam 42 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında evden sağ çıkarılan 5 kadının da bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.

26 kişi tutuklandı

Şüphelilerden 26’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.