Yamaç paraşütü pilotu Fethiye'de kayalıklara düştü
Fethiye İlçesi, Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ'ın 1800 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan Dennis Morton, kayalıklara düştü.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.
Paraşütü kayalıklarda asılı kalan Morton (77), ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu alandan kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Morton, ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.