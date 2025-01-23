Yanan Grand Kartal Otel'in ortağı Ceyda Hacıbekiroğlu'ndan tepki çeken sözler

Bolu'da 78 kişinin ölümü ile sonuçlanan Grand Kartal Otel yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor. Faciadan sağ kurtulanlar otelde duman dedektörlerinin çalışmadığını, yangın alarmı duymadıklarını belirtirken tartışmalara konu olan yangın merdivenlerinin ise otelin içinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Ceyda Hacıbekiroğlu'ndan tepki çeken paylaşım

Hayatını kaybedenler son yolculuğa uğurlanırken, Grand Kartal Otel'in ortaklarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

Hacıbekiroğlu, sosyal medya hesabından yangın gecesinde ailesi ile birlikte otelde olduklarını ve camı kırarak kurtulduklarını açıkladı. "Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük" diyen Hacıbekiroğlu, hassasiyet ve anlayış beklediğini belirtti. Bu sözleri tepki çeken Ceyda Hacıbekiroğlu, paylaşımın ardından hesabını kapattı.

'Herkesten hassasiyet bekliyoruz'

Hacıbekiroğlu tepki çeken paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun…

Tabiki tahtadan değil bu yangın merdiveni!

Son olarak; yangın merdiveni var. 2 adet var. Tabiki tahtadan değil bu yangın merdiveni! Fakat yangın ve dumanlar koridordan geldiği için odanın kapısını açamadık! Kapının altından duman geliyordu, koridora koşmak ne mümkün! Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir.

Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz

Arkadaşlarımdan kurtulanlar da var. Aynı katta kaldığım kaybettiğim arkadaşım da var. Bu acı olayı birlikte yaşadığımız, etkilenen çocuklarımız da var. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun."