Yanan orman aslına sadık yenilenmeli!

Yasemin SALİH

Özellikle Ege ve Akdeniz’in cennet kıyılarına uzanan orman yangınlarında 10’uncu günü geride bıraktık. Yüreğimizi yakan görüntülerin yerini, alkışlarla “Artık bitti” kutlamaları almaya başladı. Resmi rakamlara göre sadece Muğla bölgesinde yanan alan 50 bin hektara yakın büyüklükte. Orman yangınları alanında uzmanlaşan isimler, bunun şimdiye kadarki en büyük yangından (16 bin hektar civarında) birkaç misli büyük olduğunu söylüyor. Ancak bu yangının öncekilerden tek farkı alan büyüklüğü değil. Bu yangın aynı zamanda endemik zenginliği çok yoğun bir alanı etkiledi.

Manavgat’taki yangından bu yana tüm Türkiye yoğun bir dayanışma içine girdi. Kimse bu kadar uzamasını beklemiyordu. İlk günlerde “Yeniden yeşertiriz” dedik ve milyonlarca fidan bağışı yaptık. Peki yanan ormanı yenilemenin tek yolu oraya yeni fidanlar dikmek mi? Bu müthiş ekosistemi onarmakla ilgili ne biliyoruz? Yeniden yanmasın diye izlenmesi gereken yöntemler var mı?

Tüm bu soruların yanıtlarını, yangın ekolojisi alanında uzman olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı’dan aldık. İşte yanan bir ormanın ardından bilmemiz gereken 5 şey…

1- ORMANDA HER YER EŞİT YANMAZ!

Ormandaki her organik madde yanma özelliğindedir. Siz alevler içinde bir orman görürsünüz ama içeride her ağaç, bitki eşit şekilde yanmaz. Sıcaklık ve nemin orman yangınında etkisi büyüktür. Ayrıca ormandaki yanıcı maddelerin miktarları ve çeşitliliği de etkili olur. Son yangının etkilediği Akdeniz ve Ege ormanlarında bitki örtüsü kızılçam ve maki topluluğu olarak görülüyor. Bunlar, yanmaya her zaman hazırdırlar. Yangında ormandaki fl ora belli ölçüde etkilenir ama eşit oranda değil. Bazı yerler simsiyah kor olurken bazı yerler orta, az derecede yanar. Hatta simsiyah bir ormanda bir yeşil ağaç bile kalabilir. Ormanın içinde hiç etkilenmeyen alanlar da olur. Canlılar bunu bilir ve yapabilirlerse buraya kaçarlar. Bu, sürdürülebilirlik için önemli bir mirastır.

2- TOPRAĞIN 5 CM ALTINDA YAŞAM DEVAM EDER

Ormanlar büyük yangınlardan sonra kendi kendilerini yenileme özelliği gösterirler. Yangın, toprağın 5 cm altında kalan canlıları etkilemez. Yılanlar, kertenkeleler, köstebekler ve gözümüzle göremeyeceğimiz birçok canlı burada güvende olur. Aynı şekilde kökleri derinlere inen ağaç ve çalılar da varlıklarını bu şekilde sürdürebilirler. Canlıların varlıklarını devam ettirmeleri farklı olur. Otsu bitkiler 1-2 yıl, çalı grubu 2-5 yıl, ağaçlar içinse en az 20 yıl gerekiyor. Yanan ormana bir buçuk ay sonra gittiğinizde topraktan taze sürgünler çıktığını görürsünüz. Bir bahar sonra bunlar 50-60 cm’ye kadar çıkar. Hatta yangınlardan sonra bu bitkilerin normalden hızlı sürgün verdiği görülür. Soğanlı bitkiler ise zarar görmez, mutlaka yeniden vatanlarında çıkarlar. Bu nedenle yanan toprağı bir süre kendi haline bırakmak gerekiyor. Orada bir miras var. Hemen girilmemeli, müdahale edilmemeli.

3- FİDAN İÇİN NE KADAR BEKLEMELİ?

Muğla bölgesinin ormanları doğal olduğundan, endemik açıdan çok zengin. Endemik bitkiler yangında etkilenir ama yok olmazlar. Doğal yaşama zaman verilmeli. Bölgenin doğal mirasının devam etmesi için başka coğrafi bölgelerden fidan getirilmemeli. Aslı ne ise ona sadık kalınmalı. Örneğin maki topluluğu endemik zenginlik için elzemdir. Yangından önce maki olan bir alana siz dev ağaç türlerini dikemezsiniz. Yanan alanın tamamı ormanlaştırılmamalı. Burada olay, tıpkı bir tarihi eserin restorasyonu gibi aslına sadık kalmaktır. Biz öncelikle yanan alanları telle korumaya alırız. Hayvanlar girip kalan tohumlara zarar vermesinler diye. Orada toprağa zaman tanırız. Maki ise zaten yenilenecektir. Eğer alanda yeteri katar tohum, sürgün olmazsa, insan müdahalesi gerekiyorsa da önceki ağaç türüne sadık kalırız. Yine de mirasın sürdürülebilirliği için kozalakların, daha önceden toprakta olan tohumların canlanması için zaman gerekir. Bu nedenle fidan ya da tohum ile müdahalenin en erken kasım-aralık aylarında başlaması gerekiyor.

4- İNSAN ORMANIN GENETİK MİRASINDAN ETKİLENİR Mİ?

Tüm ekosistem birbirine bağlı. İnsan bu ekosistemin bir parçası. Yangından sonra bölgedeki bitkilerin türleri, sayısı değişebilir. Ben bu konunun uzmanı değilim, ama bir ormanın genetik mirası ondan beslenen küçükbaş hayvanlara aktarılır. O nedenle bölge bölge etin lezzeti, kokusu farklı olur. Buna bağlı olarak insanlar da o hayvanlardan beslendiğinden sistemin taşıyıcıları olabilir. Yangınlardan sonra bir süre bölgede otlayan hayvanların sütleri, vücutları değişebiliyor. Bu, insana da yansıyabilir.

5- YANGINI ÖNLEYEN AĞAÇLAR VAR

Yangından sonra yenilenen ormanı kendi haline bırakmak çok önemli ancak bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, yeni yangınları önlemek için insan eliyle bazı tedbirleri almak mümkün. Başta da söylediğimiz gibi bir yangında her bitki eşit yanmıyor. Bu alanların gelecekte yanmaması ya da alevlerin yayılmasını önlemek için dayanıklı bitkilerden yararlanmak gerek. Örneğin kolay yanan kızılçamların yanına belli usullerle “engel” niteliğinde ağaçlar dikilmeli. Yollar açmak da etkili bir yöntem ama o yolların kenarlarına, yerleşim yerleriyle sınırlara, tarla sınırlarına servi gibi dayanıklı ağaçlardan sıralar yapılması etkili oluyor. Aynı şekilde zakkum, keçiboynuzu gibi türler de geç tutuştuklarından kızılçam ormanlarının korunması için kullanılabilecek bitkiler.