Yanan otelde hayatlarını kaybeden Nedim Türkmen'in kızı Ala Türkmen'in son mesajı ortaya çıktı

Bolu'daki otel yangını faciasında araştırmalar sürüyor. Yangının ardından oteli soğutma çalışmaları devam ederken, bölgede sahra hastanesi de kurularak yararlılar tedavi altına alındı.

Gece başlayan yangında adeta can pazarı yaşanırken, Sözcü'nün yazarı Nedim Türkmen'in de ailesi ile birlikte otelde olduğu iddia edilmişti. Tatil yapmak için bölgeye giden Türkmen ailesinden ise yangın sonrası haber alınamamıştı.

Ala Türkmen'in son paylaşımı 'acil yardım çağrısı'

Saatler sonra 4 kişilik Türkmen ailesinin yangında hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı. Acı haber büyük üzüntü yaratırken Nedim Türkmen'in kızı Ala Türkmen'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım yürek yaktı.

Ala Türkmen paylaşımında "Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf ailemden haber yok yangında mahsuruz acil yardım" ifadelerini kullanmıştı.