Yanan Vaniköy Camisi Kalyon Vakfı ile hayata dönüyor

İstanbul Boğazı’nın simge eserlerinden olan tarihi Vaniköy Cami, geçtiğimiz pazar günü çıkan yangın sonucunda büyük hasar gördü. 355 yıllık tarihiyle Osmanlı döneminin önemli eserleri arasında yer alan caminin kısa sürede yeniden yapılması için İstanbul Valiliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mehmet Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında protokol imzalandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ‘Vaniköy Camisi Proje – Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü’ ile restorasyon çalışmalarının Kalyon Vakfı tarafından yürütüleceği ifade edildi.

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanacak projeyle yeniden eski görünümüne kavuşacak olan tarihi caminin yeniden ibadete açılmasının yaklaşık 2 yıl süreceği açıklandı.

355 yıllık tarih yaşamaya devam edecek

Vaniköy Caddesi üzerinde, ağaçlar arasında gizlenmiş bir şekilde inşa edilen ibadethane, Vaniköy Camisi veya Vani Mehmet Efendi Camisi olarak da biliniyor. İstanbul Boğazı’nın hemen yanında yer alan tarihi caminin arazisi ise padişah IV. Mehmet tarafından tahsis edildi ve “Hünkâr şeyhi” sıfatıyla anılan Vani Mehmet Efendi tarafından yapıldı. 1665 yılında yapımı tamamlanan cami yalnızca tarihiyle değil mimari özellikleriyle de önem taşıyor. Geniş dikdörtgen planlı, kagir duvarlı, kırma çatılı bir yapı olarak tanımlanıyor. Girişi batıdan olan caminin tek minareli ve tek şerefesi bulunuyor. Caminin deniz tarafında bir duvar çeşmesi bulunurken caminin koru tarafı ise yüksek sütunlarla sundurma şeklinde inşa edilmiş durumda. Sultan I. Mahmut zamanında ise camiye hünkâr mahfili ilave edildi.