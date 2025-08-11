Yandex’ten İstanbul’da toplu taşıma ücretlerini gösteren yeni özellik

Yandex Türkiye, Yandex Maps ve Yandex Navigasyon'a eklediği yeni özelliklerle İstanbul'da toplu taşıma ve ulaşım deneyimine destek oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Maps ve Yandex Navigasyon'un eklenen yeni özellikleri, İstanbul'da toplu taşımayı daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Kullanıcılar, rota planlarken toplu taşıma ücretlerini anlık olarak görüntüleyebiliyor ve sunulan kampanyalarla ulaşım maliyetlerinden tasarruf edebiliyor.

Kullanıcılar, metro hatları, otobüsler veya diğer standart toplu taşıma seçeneklerini kullanarak bir rota planladıklarında, Yandex Maps ve Navigasyon uygulamaları, yolculuğun toplam maliyetini ve her bir ulaşım adımının ayrı ayrı ücret bilgisini gösteriyor. Ücret bilgileri, İETT, İstanbulkart, Marmaray ve Şehir Hatları dahil olmak üzere İstanbul'un toplu taşıma yetkilileri ve operatörlerinin resmi verilerine dayanıyor.

Kullanıcılar, yeni ücret görüntüleme güncellemesine hem iOS hem de Android için Yandex Maps ve Navigasyon'un en son sürümlerinden ulaşabiliyor.

İDO ve İstanbulkart ile işbirliği

Ücret görünürlüğüne ek olarak, Yandex Türkiye, İstanbul'da toplu taşımayı daha uygun hale getiren iki sınırlı süreli kampanya başlattı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile yapılan stratejik işbirliği kapsamında, Yandex'i varsayılan arama motoru olarak ayarlayan kullanıcılara feribot biletlerinde kullanılmak üzere 100 lira kredi verilirken bu kredi, kullanıcıların İstanbulkart Mobil dijital hesaplarına otomatik olarak yüklenecek.

İstanbulkart ile kullanıcılar, süpermarket, giyim mağazaları, restoran, kafe ve kahve zincirleri dahil olmak üzere 100 binden fazla şehir noktasıyla birlikte yemek siparişi uygulamalarında ve taksilerde ödeme yapabilecek.

Kullanıcılar, İDO kampanyasıyla ilgili detaylı bilgiye İDO'nun resmi internet sitesinden İstanbulkart teklifine dair bilgilere de İstanbulkart Mobil internet sitesinden ulaşabiliyor.