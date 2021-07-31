Yangın alanları 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yangından etkilenen bölgelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başta afet bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor, afet sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum."

Erdoğan, incelemelerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya gitti.

Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti.

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manavgat Gençlik Merkezi'nde brifing ve incelemeden sonra Marmaris'e hareket etmesi bekleniyor.