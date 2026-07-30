Yangın bölgelerinde kuvvetli rüzgar uyarısı: Hız 70 kilometreye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin ve Ordu çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın özellikle Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği bildirildi.

Ege ve Akdeniz'de yangın riski nedeniyle dikkat çağrısı

Meteoroloji, orman yangınlarının etkili olduğu Ege ve Akdeniz bölgelerinde rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceğini, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ise kısa süreli fırtına şeklinde 50 ila 70 kilometre, yer yer hamleli olarak 80 kilometre hıza ulaşabileceğini açıkladı.