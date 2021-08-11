Yangın bölgesinde elektrik faturalarına 3 ay erteleme
Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, yangından etkilenenlerin elektrik faturalarının 3 ay ertelendiğini açıkladı.
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Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, bu sabah saat 06.30 itibarıyla Yeniköy Termik Santrali'nin ilk ünitesinin çalışmaya başladığını yarın da ikinci üniteyi devreye alacaklarını söyledi.
Bakan Dönmez, yangından etkilenenlerin elektrik faturalarının da 3 ay ertelendiğini açıkladı.
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