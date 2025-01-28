Yangın denetiminde oteller sınıfta kaldı!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından otellerdeki yangın önlemleri bir numaralı gündem haline geldi.

Türkiye'nin birçok kentinde belediye ekipleri otellere giderek yangın güvenliğini kontrol etti.

Sivas Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatı belediye ve Kültür Bakanlığı'na ait otellerde yangın güvenliği denetimi yaptı.

Gerçekleştirilen denetimler esnasında bazı otellerde yangın dolaplarının yetersizliği, su depolarında kapasite ve duman detektörlerinin eksiklikleri ile sprink sistemlerinin olmayışı tespit edildi.

,İtfaiye ekipleri tarafından bu eksiklikler tutanaklara not edilerek işletme sahiplerine iletildi. Mevcut eksiklikler nedeniyle işletmelere cezai işlem uygulandı.