“Yangın güvenliği, kurumsal sürdürülebilirliğin parçası”
Sanayi tesislerinde yangın riskine hâlâ yeterince önem verilmediğini ifade eden Masdaf CEO’su Erhan Özdemir, bu riskin yalnızca üretimi değil, çalışanların hayatını, çevreyi ve markaların itibarını da tehdit ettiğini vurguladı. Özdemir, “Sigorta çözümleri, alınan önlemleri ödüllendirmek için şekilleniyor” dedi.
Son bir ayda ardı ardına çıkan orman yangınlarının sebep olduğu can ve mal kayıplarının yanı sıra ortaya çıkan çevre tahribatı herkesi derinden yaralıyor. Bu durum gözleri hem yangın ekipmanları hem de sigorta sektörüne çevirirken, alınan önlemler azami önem taşıyor.
Yangına müdahalede kullanılacak ekipmanların sadece standartlara uygun olması değil, aynı zamanda uluslararası sertifikasyonlarla güvence altına alınması büyük önem taşıyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Masdaf CEO’su Erhan Özdemir, “Yangın güvenliği, yalnızca bir regülasyon zorunluluğu değil, kurumsal sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası. Ancak sanayi tesislerinde yangın riskine ne yazık ki hâlâ yeterince önem verilmiyor. Oysa bu risk yalnızca üretimi değil, çalışanların hayatını, çevreyi ve markaların itibarını da tehdit ediyor.
Bugün global yangın sigortası pazarının hızla büyüyor olması, yangın riskinin dünya çapında nasıl kritik bir tehdit haline geldiğini net biçimde ortaya koyuyor. Sigorta çözümleri artık yalnızca zararı telafi etmek için değil; risk öncesinde alınan önlemleri ödüllendirmek için de şekilleniyor. UL/FM sertifikalı sistemler, sigorta şirketleri tarafından düşük risk kategorisinde değerlendirilerek prim avantajı sağlıyor; ayrıca tesislerin daha yüksek sigorta bedelleriyle ve genişletilmiş teminat kapsamlarıyla güvence altına alınmasına imkân tanıyor” dedi.
Periyodik kontrol ve bakım kritik önemde
Tüm bunlara ek olarak yalnızca sistem kurulumunun değil, o sistemin güvenilirliğini sürdürebilmenin de kritik önemde olduğunu vurgulayan Erhan Özdemir, “Periyodik kontroller, testler ve düzenli bakım süreçleri, yangın anında sistemin doğru şekilde devreye girmesini sağlayan temel unsurlardır.
Masdaf olarak yalnızca yangın pompaları üretmekle kalmıyor; aynı zamanda bu sistemlerin her koşulda güvenle çalışmasını sağlayacak teknik destek ve bakım hizmetleriyle de işletmelerin yanında yer alıyoruz. Türkiye’de UL/ FM sertifikalı yangın pompalarını sunan ilk ve tek yerli üretici olarak, yıllardır bu alanda kalite standartlarını yukarı taşıyoruz. Bu sistemler hem sahada maksimum güvenlik sağlıyor hem de sigorta maliyetlerini azaltıp yüksek bedelle sigortalanmasıyla işletmelere finansal avantaj kazandırıyor” şeklinde konuştu.
Riski yüzde 30’a kadar düşürüyor
Özdemir, yangınların fiziksel kayıplarla birlikte, finansal zararlara ve sigorta maliyetlerinde artışlara da neden olduğuna dikkat çekerek, “Sigorta şirketleri, sanayi tesislerinin risk profiline göre primlendirme yaparken, kullanılan yangın güvenliği altyapısını dikkate alıyor. Bu noktada UL/FM sertifikalı yangın pompaları, yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda maliyet avantajı da sağlıyor.
Bu sistemlerin tesislerde kullanılması, risk primlerinin yüzde 10 ila 30 arasında düşmesine katkı sağlayabiliyor. Yangın pompalarında en yüksek güvenlik standardını temsil eden UL/FM sertifikaları, bu sistemlerin dünya genelinde kabul gören zorlu testlerden geçtiğini ve yangın güvenliği standartlarına uygunluğunu belgeliyor. Bu sertifikalara sahip sistemler, yangın anında pompaların zamanında devreye gireceğini, gerekli su debisini ve basıncını sağlayacağını, yoğun kullanım koşullarında bile güvenli şekilde çalışacağını garanti ediyor” ifadelerini kullandı.
2024’te 3 bin ticari yapıda yangın alarmı çaldı
2024’te İstanbul İtfaiyesi’nin açıkladığı verilere göre, depo, işyeri, fabrika gibi yalnızca ticari yapılarda 3 bine yakın yangın meydana geldi. Bu yangınların büyük kısmı, ısı kaynaklarının yanlış kullanımı ve mekanik arıza gibi önlenebilir nedenlerden kaynaklandı.
Benzer şekilde, ABD Ulusal Yangından Korunma Derneği verilerine göre, yalnızca sanayi tesislerini etkileyen yapısal yangınlar yıllık 1,3 milyar doları aşan doğrudan ekonomik kayba yol açtı. Bu yangınlar, ciddi can kayıpları ve iş gücü kesintileriyle birlikte uzun süreli operasyonel duraksamalara neden olurken, yangın güvenliğinin ihmale gelmeyecek bir konu olduğunu da net biçimde ortaya koyuyor.
Sanayi tesislerinin yangın güvenliğine yönelik artan ihtiyacı, yangın sigortası pazarındaki hızlı büyüme trendiyle de paralellik gösteriyor. 2024 yılı itibarıyla 96,16 milyar dolar büyüklüğe ulaşan pazarın, 2034’e kadar 262,17 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Bu büyümenin en dikkat çekici boyutu ise endüstriyel yapı sigortası segmentinde gerçekleşiyor. Artan otomasyon, yüksek enerji kullanımı ve iklim krizinin etkisiyle, sanayi tesislerinin sigorta ve güvenlik ihtiyacı çok daha kritik hale geliyor.