“Yangın güvenliği, kurumsal sürdürülebilirliğin parçası”

Son bir ayda ardı ardına çı­kan orman yangınlarının sebep olduğu can ve mal kayıplarının yanı sıra ortaya çı­kan çevre tahribatı herkesi de­rinden yaralıyor. Bu durum göz­leri hem yangın ekipmanları hem de sigorta sektörüne çevirirken, alınan önlemler azami önem ta­şıyor.

Yangına müdahalede kul­lanılacak ekipmanların sadece standartlara uygun olması değil, aynı zamanda uluslararası serti­fikasyonlarla güvence altına alın­ması büyük önem taşıyor. Konuy­la ilgili değerlendirmede bulunan Masdaf CEO’su Erhan Özdemir, “Yangın güvenliği, yalnızca bir regülasyon zorunluluğu değil, kurumsal sürdürülebilirliğin ay­rılmaz bir parçası. Ancak sana­yi tesislerinde yangın riskine ne yazık ki hâlâ yeterince önem ve­rilmiyor. Oysa bu risk yalnızca üretimi değil, çalışanların haya­tını, çevreyi ve markaların itiba­rını da tehdit ediyor.

Bugün glo­bal yangın sigortası pazarının hızla büyüyor olması, yangın ris­kinin dünya çapında nasıl kritik bir tehdit haline geldiğini net bi­çimde ortaya koyuyor. Sigorta çö­zümleri artık yalnızca zararı tela­fi etmek için değil; risk öncesinde alınan önlemleri ödüllendirmek için de şekilleniyor. UL/FM ser­tifikalı sistemler, sigorta şirket­leri tarafından düşük risk kate­gorisinde değerlendirilerek prim avantajı sağlıyor; ayrıca tesisle­rin daha yüksek sigorta bedel­leriyle ve genişletilmiş teminat kapsamlarıyla güvence altına alınmasına imkân tanıyor” dedi.

Periyodik kontrol ve bakım kritik önemde

Tüm bunlara ek olarak yalnız­ca sistem kurulumunun değil, o sistemin güvenilirliğini sürdü­rebilmenin de kritik önemde ol­duğunu vurgulayan Erhan Özde­mir, “Periyodik kontroller, test­ler ve düzenli bakım süreçleri, yangın anında sistemin doğru şekilde devreye girmesi­ni sağlayan temel unsur­lardır.

Masdaf olarak yalnızca yangın pompaları üretmekle kalmıyor; aynı za­manda bu sistemlerin her koşulda güvenle çalışmasını sağlayacak teknik destek ve bakım hizmet­leriyle de işletmelerin yanın­da yer alıyoruz. Türkiye’de UL/ FM sertifikalı yangın pompala­rını sunan ilk ve tek yerli üretici olarak, yıllardır bu alanda kalite standartlarını yukarı taşıyoruz. Bu sistemler hem sahada mak­simum güvenlik sağlıyor hem de sigorta maliyetlerini azaltıp yük­sek bedelle sigortalanmasıyla iş­letmelere finansal avantaj ka­zandırıyor” şeklinde konuştu.

Riski yüzde 30’a kadar düşürüyor

Özdemir, yangınların fiziksel kayıplarla birlikte, finansal za­rarlara ve sigorta maliyetlerin­de artışlara da neden olduğuna dikkat çekerek, “Sigor­ta şirketleri, sa­nayi tesisleri­nin risk pro­filine göre primlendir­me yapar­ken, kulla­nılan yan­gın güvenliği altyapısını dikkate alı­yor. Bu noktada UL/FM serti­fikalı yangın pompaları, yalnız­ca güvenlik değil, aynı zamanda maliyet avantajı da sağlıyor.

Bu sistemlerin tesislerde kullanıl­ması, risk primlerinin yüzde 10 ila 30 arasında düşmesine katkı sağlayabiliyor. Yangın pompala­rında en yüksek güvenlik stan­dardını temsil eden UL/FM ser­tifikaları, bu sistemlerin dünya genelinde kabul gören zorlu test­lerden geçtiğini ve yangın gü­venliği standartlarına uygunlu­ğunu belgeliyor. Bu sertifikalara sahip sistemler, yangın anında pompaların zamanında devre­ye gireceğini, gerekli su debisi­ni ve basıncını sağlayacağını, yo­ğun kullanım koşullarında bile güvenli şekilde çalışacağını ga­ranti ediyor” ifadelerini kullandı.

2024’te 3 bin ticari yapıda yangın alarmı çaldı

2024’te İstanbul İtfaiyesi’nin açıkladığı verilere göre, depo, işyeri, fabrika gibi yalnızca ticari yapılarda 3 bine yakın yangın meydana geldi. Bu yangınların büyük kısmı, ısı kaynaklarının yanlış kullanımı ve mekanik arıza gibi önlenebilir nedenlerden kaynaklandı.

Benzer şekilde, ABD Ulusal Yangından Korunma Derneği verilerine göre, yalnızca sanayi tesislerini etkileyen yapısal yangınlar yıllık 1,3 milyar doları aşan doğrudan ekonomik kayba yol açtı. Bu yangınlar, ciddi can kayıpları ve iş gücü kesintileriyle birlikte uzun süreli operasyonel duraksamalara neden olurken, yangın güvenliğinin ihmale gelmeyecek bir konu olduğunu da net biçimde ortaya koyuyor.

Sanayi tesislerinin yangın güvenliğine yönelik artan ihtiyacı, yangın sigortası pazarındaki hızlı büyüme trendiyle de paralellik gösteriyor. 2024 yılı itibarıyla 96,16 milyar dolar büyüklüğe ulaşan pazarın, 2034’e kadar 262,17 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Bu büyümenin en dikkat çekici boyutu ise endüstriyel yapı sigortası segmentinde gerçekleşiyor. Artan otomasyon, yüksek enerji kullanımı ve iklim krizinin etkisiyle, sanayi tesislerinin sigorta ve güvenlik ihtiyacı çok daha kritik hale geliyor.