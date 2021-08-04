Yangın Kemerköy Termik Santrali'ne dayandı

Muğla'nın Milas'ta çıkan orman yangını Kemerköy Termik Santrali'ne kadar ulaştı. Yangınla mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor.

Milas'ta Türkevleri ve Ören mahallelerinde etkili olan yangın, şiddetli rüzgarla sitelere ulaştı. Yangını kontrol altına alabilmek için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Evlerinden değerli eşyalarını alarak terk ettiler

Site sakinleri, alevlerin evlerine kadar ulaşması nedeniyle, evlerinin önünü ıslatıp eşyalarını alarak ayrıldı. Bölgede bulunan bazı işletmeler de ekiplerin ve bölgedeki vatandaşların destekleriyle yanmaktan son anda kurtarıldı.

Alevler termik santrale kadar dayandı

Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen ve Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Termik santralde daha önce yangın tehlikesine karşı üst düzey tedbirler alınmıştı.

Santralin etrafına yangını durdurmak ve santrale ulaşmasını önlemek için hendekler kazıldı. Santralde patlama riski olan tankların boşaltıldığı, santral yetkililerinin patlama riskinin de bulunmadığını söylediği gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğünün, Bodrum ilçesinde görevlendirdiği TOMA sayısının da 10'a yükseltildiği bildirildi.

Bodrum'da 4 bölgede yangın

Bodrum'da Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk ve Kissebükü mevkisindeki orman yangını sürüyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oldu.

Söndürme çalışmalarına havadan uçak ve helikopterler, karadan da çok sayıda arazöz, itfaiye, orman işçileri, bazı dernekler, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

Rüzgar yangında alevlerin hızla yayılmasına sebep oldu. Alevlere arazöz ve itfaiye ile birlikte Emniyet'e ait TOMA'larla da müdahale edildi.

Mehmetçik canla başla yangınla savaşıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Milas Hava Meydan Komutanlığında görevli askerlerin, Milas'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verdiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milas'taki Hava Meydan Komutanlığında görevli Mehmetçik, arazöz ve iş makineleri ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçiğe ve devletimizin kurum/kuruluşlarına destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Muğla'da 4 yerleşim yeri tahliye edildi

Muğla'nın ilçelerinde dört yerleşim yeri tahliye edildi. Seydikemer ilçesi Çökek Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürüyor. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Çökek ile Dereköy mahallelerini tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.

Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye nakledildi.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın ise Çayhisar Mahallesi ile Zeytinalanı Mahallesi Taşdibi mevkisindeki yerleşim yerlerine yaklaştı.

İspanya'dan gelen 2 uçak yangınlara müdahale ediyor

İspanya'dan gelen iki yangın söndürme uçağı, Muğla'daki orman yangınlarına müdahale etti.

Dalaman Havalimanı'na konuşlanan uçaklar, Yangın Yönetim Merkezince verilen koordinatlar doğrultusunda orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katıldı.

27 kişiden oluşan İspanyol ekip, gün içerisinde Marmaris, Milas, Köyceğiz ilçelerindeki yangınlara müdahale etti.

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 3 su tankeriyle müdahale edilen yangına köylüler de traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle destek verdi.

Üç saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangın nedeniyle yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Savaştepe'deki orman yangını kontrol altına alındı

Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ihbar üzerine, yangın söndürme helikopteri ile 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda işçi ile müdahale edildi. yaklaşık 10 hektarlık kızılçam alanında etkili olan yangını kontrol altına aldı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Tavas'ta orman yangını

Denizli'nin Tavas ilçesinde Pınarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan da müdahale edildi.

Manavgat'ta yangın 7. gününde

Gündoğmuş İlçesi'nde devam eden yangına müdahale devam ediyor. Bir mahalle tahliye edildi. Yangına ara mahallelerde ararözlerle müdahale ediliyor. Helikopterler de havadan müdahale etti.

Denizli'de orman yangını

Milli Savunma Bakanlığı, Denizli'de çıkan yangına müdahale etmek için 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın iş makineleri ve personelini görevlendirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makineleri ve personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.