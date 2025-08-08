Yangın riskine karşı teyakkuz: Gözetleme kuleleri ve İHA'larla 7/24 takip

Bugünden itibaren 1 hafta boyunca sıcaklıkların yüksek, nem oranının düşük ve rüzgarın etkili olmasının bekleniyor. Bu sebeple de orman yangını riski oldukça yükselmiş durumda.

Söz konusu durum, yetkilileri harekete geçirmeye yetti ve ormanlarda yangınlara karşı alınan önleyici tedbirler sıkılaştırıldı. OGM, yangınların önüne geçmek için özellikle ormanlık alanlarda denetimleri artırırken, vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla orman köylerinde anonslara da devam ediyor.

Halk, yangınlara karşı bilgilendiriliyor

Ormanlarda sigara içmek, ateş yakmak ve izinsiz kamp kurmak gibi yangına yol açabilecek davranışların yasak olduğunun altı çizen OGM, Türkiye'nin özellikle yangına hassas bölgelerinde yürütülen denetimlerle bu tür ihlallerin önüne geçilmeyi hedefleniyor. Yetkililer, orman yangınlarının büyümeden kontrol altına alınması için pek çok yöntem kullanıyor.

Uyarıcı anonslarla, orman köylerinden başlayarak yangın riski yüksek bölgelerde halk, yangın tehlikesi ve kurallarla ilgili sürekli bilgilendiriliyor.

Ormanlar 24 saat boyunca izleniyor

Türkiye genelindeki ormanlarda toplamda 776 adet gözetleme kulesi yer alıyor. Bu kulelerin 184 adedinde ise 368 kamera sistemi bulunuyor. OGM bu kulelerden muhtemel yangınlara karşı ormanları yedi gün 24 saat izliyor.

OGM, İHA'lardan da yardım alıyor

Dakikada 3.5 milyon hektarı tarayan İHA kullanan OGM, jandarma gibi kolluk kuvvetlerinden de destek alıyor. Özellikle Muğla, Marmaris, İzmir, Balıkesir, Çanakkale gibi yangın riskinin yüksek olduğu illerde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri jandarma ile birlikte orman gözetleme ve müşterek devriye faaliyetleri yürütüyor.