Yangın sırasında hortum oluştu! O anlar saniye saniye görüntülendi
Adıyaman’da çıkan anız yangınında duman rüzgarın etkisiyle hortuma dönüştü. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Adıyaman-Şanlıurfa karayolu üzeri 17. kilometrede anız yangını çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar, alevlerin ağaçlık bölgeye sıçramaması için itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
Rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangın sırasında bir anda hortum çıktı.
Yangın esnasında çıkan hortum, metrelerce yükseğe ulaştı.