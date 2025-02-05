Yangın soruşturmasında gözaltına alınan iki kamu görevlisi adliyede
Bolu'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal bugün adliyeye sevk edildi.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin yangında hayatını kaybetmesine ilişkib soruşturma sürüyor.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında bugüne kadar otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun dahil 19 kişi tutuklandı.
Soruşturma kapsamında son olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.
Sırrı Köstereli ve Bünyamin Bal, bugün jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.