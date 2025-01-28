Yangın tüpü fiyatlarına inceleme! Savunma istendi

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından yangın söndürme tüpleri ve iş güvenliği malzemelerine fahiş fiyat uygulandığı haberleri gündeme geldi.

Fahiş fiyat haberlerinin geniş yankı uyandırması sonrası, Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yangın söndürme malzemeleri satan işletmelere yönelik denetimler arttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, yapılan yangın malzemesi denetimlerinde 351 işletmeden savunma istendiğini duyurdu.

"5 binden fazla ürün denetlendi"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetim faaliyetleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bu kapsamda; 27/01/2025 tarihli denetim faaliyetleri çerçevesinde işletme bulunmayan 4 il dışında, 77 ilden alınan verilere göre, ülke genelinde 395 işletmenin denetlendiği kaydedildi.

Toplam 5 bin 154 adet ürünün denetlendiği belirtilirken, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısının ise 351 olduğu açıklandı.

Yangın Malzemesi Denetimleri Hakkında Basın Duyurusu



(28.01.2025) pic.twitter.com/9NgwYsLjtq — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 28, 2025

"Şikâyet edin" çağrısı

Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Aziz Koçal da dün yaptığı açıklamada, tüketicilerin söz konusu ürünlerde fahiş fiyat artışıyla karşılaşmaları durumunda, şikâyetlerini Ticaret Bakanlığı'na ve ALO 175 Tüketici Hattı'na iletmeleri gerektiğini ifade etmişti.