Yangına teslim olan California için Vali'den soruşturma talebi! Su sıkıntısının nedeni ne?

California Valisi Gavin Newsom, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Los Angeles'ta süren yangınlarla mücadele sırasında yaşanan su sıkıntılarına ilişkin bağımsız soruşturma talep ettiğini açıkladı.

Yangın musluklarındaki su basınç eksikliği ve Santa Ynez Rezervuarı'ndan su tedarik edilememesi gibi sıkıntılara dair açıklamalarda bulunan Vali, yangınlarla mücadele etmek için her türlü kaynağa sahip olunduğundan emin olmak için soruşturma yürütülmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Eyaletin su ve itfaiye yetkililerini söz konusu sorunları inceleyen bir rapor hazırlamaya yönlendirdiğini belirten Newsom, Los Angeles Su ve Elektrik Departmanı ile Los Angeles kenti yetkililerinden su basıncı kaybını ile su kaynaklarının kullanılamamasının nedenlerini belgelemelerini talep etti.