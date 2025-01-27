Yangında ölenlere hakaret eden 3 kişi daha yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu GrandKartal Otel yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak hakaret eden üç kişinin daha yakalandığını duyurdu.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dün üç şüphelinin yakalandığı belirtilmişti. Böylece gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması

Sosyal meyda hesabı üzerinden açıklama yapan

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Son Gelişme: Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18’den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi."

Son Gelişme:



Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden,



yaşları 18’den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ),



Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 27, 2025

Ne olmuştu?

21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu olayın ardından sosyal medyaya yansıyan bazı görünler infial yarattı.

Yangında hayatını kaybeden kişilerin ailelerini arayarak küfür ve hakaret eden kişilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.