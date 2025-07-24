Yangında şehit olan 10 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemelerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı’ndan ailelerine teslim edildi.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemelerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.
Yangına müdahale ederken şehit olan 10 kişinin naaşları, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına verildi.
Şehitler, düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak.