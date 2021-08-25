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Yangından zarar gören üreticiye 9,5 milyon lira hasar ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 10 ilde yangından zarar gören üreticiye 9,5 milyon TL hasar ödemesi yapıldığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 ilde yangından zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM tarafından 9,5 milyon TL hasar ödemesi yapıldığını açıkladı.

Pakdemirli, 1,6 milyon TL daha ödemenin bu hafta içerisinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.