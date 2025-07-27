Yangının içinde ortalığı karıştıran iddia: Tekme tokat dövüldü!

Bursa’nın Gürsu ilçesinde başlayan orman yangını büyük bir alana yayılırken, yangın haberini alan birçok vatandaş da bölgeye yardım etmek için koştu.

Karahıdır köyüne dışarıdan gelen yabacı bir şahsın hırsızlık yaptığı iddiası ise ortalığı karıştırdı. Hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, kalabalığın hedefi oldu.

Linç edilmekten son anda kurtarıldı

Vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen şüpheli, olay yerine gelen jandarma ekiplerince linç edilmekten son anda kurtarıldı.

Jandarma ekipleri şahsı güçlükle bölgeden uzaklaştırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahıs ise gözaltına alındı.