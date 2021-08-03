Yangınla mücadele devam ediyor

Muğla'nın Seydikemer, İzmir'in Buca, Adana'nın Karaisalı ilçelerinde yaşanan orman yangınları kontrol altına alınırken, Antalya, Muğla, Aydın, Isparta ve Denizli'de orman yangını çıktı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin farklı illerinde toplamda 144 orman yangının çıktığını, bunların 134'ünün ise kontrol altına alındığını belirtirken, 5 ilde süren 10 yangın ile mücadelenin devam ettiğini ifade etti.

16 uçak, 51 helikopter ile müdahale ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise orman yangınlarına 16 uçak ve 51 helikopter ile havadan müdahale edildiğini açıkladı. Milas'taki Yeniköy Termik Santraline doğru yangının ilerlediği iddialarına da değinen Bakan Pakdemirli, "Şimdilik orada bir problem görünmüyor. Rüzgar da o yönde esmiyor, bir problem yok" dedi.

10 bin vatandaş tahliye edildi

8 yerleşim yeri tamamen olmak üzere 13 mahallenin boşaltıldığını, 10 bin vatandaşın tahliye edildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sobataj iddiaları hakkında ise "300'e yakın ihbar geldi, her biriyle ilgileniyoruz. Yangınlarla ilgili özel bir ekip çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan yangın bölgelerinin imara açılacağı iddialarına yanıt geldi. Bakan Ersoy, "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir" diye konuştu.

Antalya

Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Gündoğmuş ilçesindeki yangına müdahale geceden bu yana devam ediyor. 29 Temmuz'da Ortakonuş Mahallesi'nde çıkan ve rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale güçlükle yürütülürken, yangın Çarıözü, Senir, Nağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallelerine sıçradı. Ayrıca alevlerin ilçe merkezini tehdit etmesi nedeniyle Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Manavgat'ta ise ilerleyen orman yangınları ile birlikte Kızıldağ Mahallesi de tahliye edildi. Mahalle sakinleri güvenli bölgelere taşınmaya başlarken, AFAD ekipleri mahalledeki yaşlı ve engelli vatandaşları yurtlara yerleştirdi.

Muğla

Milas ve Bodrum, Muğla'da yangınlardan en çok etkilenen yerlerin başında gelirken, yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale devam ediyor.

Beyciler Mahallesi'nde başlayan ve ardından rüzgarın etkisi ile Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel, Türkevleri mahallerine sıçrayan yangın nedeniyle bazı evler kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Jandarma ekipleri ise Ören Mahallesi, Türkevleri mevkisinden Çökertme güzergahına görevli araçların dışında geçişlere izin verilmiyor.

Yukarı Mazı ve Aşağı Mazı mahallerinde rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına müdahale edilirken, rüzgarın sık sık yönünü değiştirmesi mücadeleyi zorlaştırıyor.

Bodrum'un Kissebükü Koyu'na kadar ulaşan alevlere ise orman işçileri ve gönüllüler müdahale ediyor. Gönüllüler alevlerin yayılmaması için yoğun emek harcıyor.