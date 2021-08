Yangınlarda son durum: Çine'de iki mahalle boşaltıldı

Takip Et

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangına müdahale sürerken, Çine ve Bozdoğan ilçelerinden şangın haberi geldi. Bozdoğan'daki yangın kontrol altına alındı.

Çine'deki yangının büyümesi üzerine iki mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına 3 helikopter ve çok sayıda ekiple müdahale sürüyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangının şu ana kadar tam kontrol altına alınmadığını belirterek, Çine'deki yangının yerleşim yerlerine tehdit eder dereceye geldiğini belirtti. Aksoy, "Altıntaş Mahallesi kırsalında bugün öğle saatlerinde bir orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahaleler yapıldı. Şu an için 'Tam olarak kontrol altına alındı' diyemiyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımız yangına müdahale etti. Şu an çok yayılan bir şekilde devam etmiyor. Temennimiz bir an önce kontrol altına alabilmek" diye konuştu.

Vali Aksoy, sabotaj iddialarıyla ilgili soruyu ise "Biz her bilgiyi değerlendiriyoruz, şu anda elimizde somut bir bilgi yok. Ancak her ihbarı değerlendiriyoruz. Somut bir bilgiye ulaştığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" diye yanıtladı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan ve 4 gündür devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları da sürüyor.

Yatağan'daki yangın sürüyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor. Hacıveliler Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı.

Yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Karabük'teki yangın kısmen kontrol altında

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına orman işletme ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Karabük Valisi: Yangın nispi kontrol altında

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere, Yeşilköy-Ödemiş köyleri ile Pirinçlik Mahallesi arasında çıkan yangının büyük bir alana yayıldığını söyledi.

Yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirten Gürel, "Maalesef yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bu saate kadar yapılan müdahalelerle yangının nispi kontrol altında tutulduğunu söyleyebilirim. Bizi sevindiren yangının yerleşim birimlerine ulaşmaması." dedi.

Bölgeye yakın ormanlık alanda 4 Ağustos'ta çıkan yangın, 32 personelin 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alınmış, yaklaşık 10 dönüm alan zarar görmüştü.

Ezine'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Tavaklı köyü Sazak mevkisinde çıkan yangına 5 arazöz, 1 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dönüm arazinin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa Demirci'deki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Demirci ilçesindeki orman yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Mezitler Mahallesi Yaykın mevkisi yakınlarındaki kızılçam ormanında çıkan yangına Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Demirci Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tankerlerinin de kullanıldığı söndürme çalışmalarında, çevrede oturan bazı mahalle sakinleri traktörlerin arkasına bağladıkları tankerlerle yangına müdahale eden ekiplere su taşıdı. Bazı mahalle sakinleri orman içindeki ekiplere destek verdi.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında 4 hektar genç orman alanı zarar gördü.

Osmaniye Bahçe'deki yangın söndürüldü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Aşağı Karderesi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.