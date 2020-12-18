Yanıltıcı belge ceza alt sınırı 34 bin 809 liraya çıktı

Rekabet Kurumu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak para cezalarının alt sınırını 34 bin 809 liraya yükseltti.

Rekabet Kanunun 16’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında; Muafiyet ve menfi tespit başvuruları ile birleşme ve devralmalar için izin başvurularında yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi ile izne tabi birleşme ve devralmaların Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi, eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi ya da bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde ya da hiç verilmemesi, yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması durumunda, önceki yıl gelirinin binde 5’i oranında para cezası öngörülüyor.

Gelire göre uygulanan cezalar, yeniden değerleme oranında (yüzde 9.11) arttı. Cezalar böylelikle 34 bin 809 liradan az olamayacak. Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.