'Yanlış ekonomi politikalarının bedeli, enerji zamlarıyla ödetiliyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, EPDK tarafından elektrik tarifesine ve BOTAŞ tarafından doğal gaz tarifesine yapılan zamları değerlendirdi.

Doğal gaz konut tarifesine, bugünden geçerli olmak üzere yüzde 30, sanayi tarifesine yüzde 40, elektrik üretim tarifesine ise yüzde 17 oranında zam yapıldığını aktaran Akın, böylece doğal gaz konut tarifesinde, ocak, nisan ve haziranda yapılan üç zamla birlikte yılbaşından bu yana toplam yüzde 120 oranında artış yaşandığını belirtti.

EPDK kararıyla bugünden itibaren elektriğe de zam yapıldığını ifade eden Ahmet Akın, bir yılda 3 aylık dönemlerle ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında açıklanması gereken zamlı elektrik tarifesinin temmuz yerine haziran ayında açıklandığını da kaydetti.

Akın, mayısta 240 kilovatsaat tüketimin faturası 310 lira olurken, yapılan son zamla faturanın 360 liraya dayanacağını belirterek, şöyle devam etti:

"İktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının bedeli, fahiş oranda yapılan enerji zamlarıyla vatandaşlarımıza ödetilmektedir. Saray iktidarı Rusya ile Ukrayna savaşı kaynaklı yaşanan krizi zamlara bahane olarak göstermesine karşın, hiçbir ülke vatandaşlarına bu oranda zam yapmamıştır. Türkiye, elektrik ve doğal gaza yapılan son zamlarla birlikte enerji enflasyonunda zirvede yer almaktadır. Sarayda dün gece gerçekleştirilen ekonomi toplantısının hemen ardından söz konusu fahiş zamların gelmesi iktidarın tek politikasının zam yapmak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Hem doğal gaz hem de elektrik tarifesine yapılan zamlardan vatandaşlarımız doğrudan etkileneceği gibi hayat pahalılığının daha da artmasıyla da dolaylı olarak da etkilenecektir. Söz konusu enerji zamlarının ardından yaz aylarında enflasyonun makyajlansa bile üç haneye çıkması olasıdır. İktidarın müdahale etmemesi durumunda, tüketimin artacağı yaz aylarında akaryakıt ürünlerinin fiyatının 30 liraya çıkması da kaçınılmazdır."