Yanlış kapıyı çaldı, ev sahibi tarafından vuruldu

ABD'nin Kansas kentinde yanlış kapının ziline bastığı gerekçesiyle 16 yaşındaki siyahi bir genci vuran 84 yaşındaki bir kişi, "kasten yaralamak maksadıyla saldırıda bulunmakla" suçlandı.

BBC'nin haberine göre, 84 yaşındaki Andrew Lester, "kasten yaralamak maksadıyla saldırıda bulunmakla" suçlanırken olayda kafası ve kolundan vurulan Ralph Yarl'ın tedavisi tamamlandı.

Yarl, tedavisinin ardından taburcu edilirken Lester'in serbest bırakılması tepki çekti.

Göstericiler evin etrafında toplandı

Lester'in evinin etrafından toplanan göstericiler "siyahilerin hayatı saldırı altında", "ayağa kalk, diren" sloganları atarken bazı göstericilerin eve saldırdığı kaydedildi.

Yarl'ın avukatı Benjamin Crump konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerekçeniz olmadan zilinizi çalan birini vuramazsınız. Yanlışlıkla zilinize basılması ise gerekçe değildir." dedi.

Yarl ailesi ise 13 Nisan'da Ralph'ın kardeşini arkadaşının evinden almaya gittiği sırada yanlış evin (Lester'in) ziline bastığını kaydetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Lester, polise verdiği ifadesinde "evine girilmeye çalışıldığı düşüncesiyle 2 el ateş ettiğini" söyledi.

Clay ilçesi savcılığı, olayın "ırkçı motivasyonlarla" gerçekleşmiş olabileceği üzerinde dururken ev sahibinin ateş açmasının öncesinde çocuk ve adam arasında herhangi bir diyalog yaşanmadığını açıkladı.

Ailenin avukatları, Joe Biden ile görüştü

Savcılık, eyalet sakinlerinin "makul bir tehlike korkusu durumunda güç kullanımı hakkı" bulunduğuna dikkati çekti.

Öte yandan, ailenin avukatları, ABD Başkanı Joe Biden'ın aileyi arayarak kendileriyle 20 dakikalık bir görüşme yaptığını belirtti.

Avukatlar, basın mensuplarına, Biden'ın aileye geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve Ralph Yarl'ın iyileşmesinin ardından Beyaz Saray'a davet ettiği bilgisini paylaştı.