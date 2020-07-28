"Yanlış uygulamalar, yangının yayılma hızını artırıyor"

28 Temmuz 2020

Ankara'da bir plazada 27 Temmuz Pazartesi günü meydana gelen yangın ile ilgili açıklama yapan Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Levent Gökçe, “Binaların dış cephelerinde yangının hızla yayılmasının nedeni, yönetmeliklere aykırı uygulanan giydirme cephe sistemleridir.” dedi.

Ticari yapılar başta olmak üzere son yıllarda tercih edilen en yaygın dış cephe uygulamalarından birinin giydirme cephe uygulamaları olduğunu söyleyen Gökçe, "Genellikle binaya estetik görüntü veren dış cephe kaplamaları, dış duvar ile arasında havalandırma boşluğu kalacak şekilde cepheye yerleştiriliyor. Yangın güvenliği açısından bakacak olursak, bu havalandırma boşluğunun, yangınlarda baca etkisi yaparak alevlerin cephede hızlıca yayılmasına neden olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu detaylarda kullanılacak olan dış cephe kaplaması ve yalıtım malzemeleri dahil olmak üzere tüm bileşenlerin seçiminde ürünlerin yangın durumundaki performans ve davranışlarının dikkate alınması gerekiyor.” diye konuştu.

"Detaylarında yanıcı ürünler kullanılmamalı"

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'in 2015'te dış cephelerde meydana gelen yangınlardaki tecrübeler dikkate alınarak revize edildiğini söyleyen Levent Gökçe, yapılan değişiklik ile havalandırmalı giydirme cepheler ile ilgili olarak ‘Derzleri açık veya havalandırmalı giydirme cephe sistemli binalarda kullanılan cephe ve yalıtım malzemeleri en az zor yanıcı olmalıdır’ hükmünün ilave edildiğini aktardı.

Mevzuatın bu tür havalandırmalı giydirme cephe detaylarında yalıtım malzemeleri de dahil olmak üzere hiçbir malzemenin yanmaması gerektiğini ifade ettiğini belirten Gökçe, şunları kaydetti:

"Ayrıca cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşemenin dayanımı kadar yalıtılması gerekiyor. Yangının yayılımı gözlemlendiğinde, dış cephe kaplamasının ve diğer bileşenlerinin yanıcı olmaması gerektiği ve alevlerin geçebileceği boşlukların yalıtılması hususunun önemi ortaya çıkıyor. Son dönemde çıkan cephe yangınlarına bakıldığında bilgi eksikliği ve ekonomik gerekçeler ile yanıcı dış cephe kaplamalarının tercih edildiğini görüyoruz. Estetik kaygılar ile birlikte değerlendirilmesi gereken yangın güvenliği önlemlerinin aksatıldığı giydirme cephe uygulamalarında kötü sonuçlar ile karşılaşmamak adına doğru detay ve malzeme seçimi üzerindeki denetimler artırılmalı.”