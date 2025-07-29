Yanlışlıkla ormana düşen fişek 200 metrekarelik alanı kül etti: 'Pişmanım' diyen genç tutuklandı

İstanbul Beykoz’da ormanlık alana atılan işaret fişeği yangına neden oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Aksoy, çıkarıldığı mahkemece “orman yakma” suçundan tutuklandı.

Yangın, geçtiğimiz gün Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi.

Atılan işaret fişeğinin düşmesiyle başlayan yangın, yaklaşık 200 metrekarelik alanın zarar görmesine yol açtı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

“Ablam merak etti, ben de balkonda denemek istedim”

Olayın ardından gözaltına alınan 22 yaşındaki Alihan Aksoy, çıkarıldığı Beykoz Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelinin mahkemedeki ifadesi de ortaya çıktı. Aksoy, savunmasında şunları söyledi:

“İşaret fişeğini eski gemici olan babam eve getirmişti. Olay günü ablam, fişeğin nasıl çalıştığını merak etti. Ben de balkonda denemek istedim. Fişeği dışarı doğru tutarak alttaki mekanizmaya bastım. Fakat fişek ormanlık alana doğru gitti. Oraya gideceğini hiç tahmin etmedim, havada söneceğini düşünmüştüm.”

"Alevleri görünce 112'yi aradım"

Ormanlık alana isabet eden fişeğin düştüğü yerde alevlerin olduğunu görünce hemen 112 acil servisi aradığını belirten Aksoy, pişmanlığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Yangın yerine giderek tüple müdahalede bulunduk, olay yerinden ayrılırken yangın azalmıştı. Kesinlikle ormana zarar vermek istemedim. Bilmeyerek de olsa bu şekilde yangına sebep olduğum için çok üzgünüm. Pişmanım, özür dilerim.”

Mahkeme, ifadesi sonrası Alihan Aksoy’un “orman yakma” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.