Yapay zeka destekli 'Trafidar' bayram tatilinde hızlı sürücü avında

Kurban Bayramı tatili öncesi yoğunlaşan trafik denetimlerinde, Düzce'de yapay zeka destekli trafik teknolojileri devreye alındı.

Düzce Emniyeti Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ASELSAN tarafından geliştirilen “trafidar” sistemini kullanarak hız ihlallerini anında tespit ediyor.

“Trafidar”, araç ve plaka tanıma sistemi sayesinde taşıtın türünü ve bulunması gereken hız limitini belirliyor. Bu sınırın aşılması durumunda, sistem otomatik olarak cezai işlem uyguluyor.

5 günde 224 hız ihlali, yarım milyon liralık ceza

D-100 kara yolunun belirli noktalarına yerleştirilen sistem, 31 Mayıs’tan bu yana aktif olarak kullanılıyor. Geride kalan 5 günlük sürede, hız sınırını aşan 224 araca toplam 526 bin 645 lira ceza kesildi.

Denetimlerin bayram trafiği boyunca süreceği ve trafidar sisteminin sürücüler üzerinde caydırıcı etkisinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Yapay zeka destekli denetim dönemi başladı

Helikopter ve drone destekli klasik yöntemlerin yanında yapay zeka tabanlı sistemlerin kullanımı emniyet birimleri tarafından artırılıyor.

Trafidar benzeri sistemlerin; sürücü davranışlarını anlık analiz ederek, sadece cezai işlem değil, trafik güvenliği açısından da önleyici rol oynaması bekleniyor.

Emniyet yetkilileri, sürücülere bayram yoğunluğunda trafik kurallarına uymaları ve hız limitlerine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.