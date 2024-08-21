Yapay zeka dolandırıcıları olmayan şirketlere sahte Musk ve Bezos'la para topluyor

Yeni teknoloijk sistemleri dolandırıcılıklarına alet eden kişiler, adı geçen sistemleri, kişilerin banka bilgileri ve yatırımlarını çalmak için kullanılırken, manipüle edilen ses ve görüntüleri içeren 'deepfake' adı verilen yöntem aracılığıyla suçlular kurbanlarını tuzağa düşürüyor. Bu yöntemler kullanılarak yapılan dolandırıcılığın hedefi çoğu zaman, kripto parayla ilgilenen ancak güvenli internet kullanımı hakkında sınırlı bilgi sahibi olan yaşlılar oluyor.

'Hızlı getiri vadeden radikal yatırım fırsatları' yalanı

Ünlü isimlerin 'hızlı getiri vadeden radikal yatırım fırsatları' sunduğu ve ekonomiden söz ettiği bu sahte videolar aracılığıyla insanların var olmayan şirketlere yatırımlarda bulunmaları isteniyor.

Videolar aracılığıyla, hedef alınan kişilerden söz konusu yatırımlardan faydalanmaları için belirli hesaplara para göndermeleri talep ediliyor, karşılığında gönderdikleri paranın daha fazlasını kazanacakları vadediliyor.

2 bin yapay zeka videosunda sahte Elon Musk başrolde

Çok düşük bütçe ile oluşturulabilen videolar dakikalar içerisinde hazırlanıp, Facebook ve Youtube gibi popüler uygulamalarda reklam olarak yayınlanabiliyor. Ünlü kişilerin aksanlarının taklit edilebildiği görüntülerde ayrıca sahte grafik ve haber sitesi logoları insanları yanıltmak için kullanılabiliyor.

Musk'ın tespit edilen 2 binden fazla 'deepfake' videosuyla, söz konusu dolandırıcılık yönteminde en çok tercih edilen kişi olduğu belirtiliyor. Öte yandan uzmanlar, 'deepfake' videolarının 'tamamen mükemmel' olmasa da gün geçtikçe gelişerek daha inandırıcı olmaya başladığını ifade ediyor. New York Times'a konuşan siber güvenlik şirketi CTM Insights'ın kurucusu Lou Steinberg, organize suç örgütlerinin bu teknolojiyi kendi amaçları için kötüye kullanabileceğini farkına varmasıyla bu yönteme başvuranların gün geçtikçe artacağını belirtiyor.

Facebook ve Youtube'tan engelleme adımı

New York Times, söz konusu dolandırıcılık reklamlarında yüzü kullanılan Avustralyalı maden işletmecisi milyarder Andrew Forrest'ın da Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı şikayet ettiğini yazdı. Facebook'taki sahte reklamların 'masum kullanıcıları kötü yatırımlara' çektiğini belirten Forrest'a verilen yanıt, 'şirketin platformunda dolandırıcılığı yakalamak için otomatik tespit sistemlerini eğittiğini' açıklaması oldu.

'Deepfake'in yaygın olduğu bir diğer platform Youtube, 15,7 milyondan fazla kanalı ve 8,2 milyondan fazla videoyu, kurallarını ihlal ettiği için kaldırdığını açıkladı. Şirket ayrıca içerik üreticilerinin gerçekçi içerik oluşturmak için yapay zeka kullandıklarında bunu açıklamalarını zorunlu hale getirdi.