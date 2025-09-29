Yapay zekâ işimizi elimizden alacak mı?

Duayen iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, kendi adını taşıyan blogunda yapay zekâya dair çarpıcı bir makale yayınladı.

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, yapay zekânın hızla yayılmasının çalışanlar ve öğrenciler arasında işsizlik kaygısını artırdığına dikkat çekti. Eğilmez, yazısında mesleklerin yok olmayacağını yeni bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

Mahfi Eğilmez, Sanayi Devrimi sırasında İngiltere’de tekstil işçileri, üretimde verimliliği artıran makineler nedeniyle işlerini kaybetme korkusuyla ayaklandığını, makineleri tahrip ettiğini anlattı. 19’uncu yüzyılın başlarında yaşanan bu hareketin, genç bir işçi olan Ned Ludd’un başkaldırısından esinle “Ludizm” olarak adlandırıldığını kaydeden Eğilmez, bugün de bu kavramın “teknoloji karşıtlığı” anlamında kullanıldığını belirtti.

Mahfi Hoca’nın konuya ilişkin yorumlarıu şu şekilde:

*Endüstri 4.0 süreciyle birlikte kol emeğine duyulan ihtiyaç önemli ölçüde azalırken, yapay zekâ ile hem kol hem de zihin emeği ciddi ölçüde dönüşüyor. Muhasebe, danışmanlık, öğretmenlik, avukatlık gibi birçok meslek alanı risk altında görülüyor. Ancak uzmanlara göre bu meslekler tamamen ortadan kalkmayacak; yapay zekâdan yararlanarak farklı bir yapıya bürünecek.

İnsan hâlâ merkezde

*Bir cinayet, katil ve ceza sistemini düşünelim. Ortada bir cinayet varsa bunu aydınlatacak bazı araştırmalara gereksinim vardır. Her şeyden önce olay yeri incelemesi ve değerlendirmesi yapmak gerekir. Sonra polisin bu incelemelerden yararlanarak katilin peşine düşüp onu yakalaması, savcıya teslim etmesi gerekir. Savcının olayı inceleyip, bağlantıları kurarak iddianamesini hazırlayıp mahkemeye sunması, hâkimin iddianameyi okuyup, avukatı da dinledikten ve gerekirse bilirkişi görüşü aldıktan sonra yasaya uygun olarak suçu tanımlaması ve cezayı vermesi gerekir. Bu çerçeve içinde kalırsak bunlardan ne kadarı ve hangi ölçüler içinde yapay zekâ aracılığıyla çözümlenebilir? Kanımca mevcut veriler, bulgular vb. yüklendikten sonra yapay zekâ yardımıyla olay çok daha objektif biçimde çözülerek sonuca ulaştırılabilir. Buna karşılık hala polise, savcıya, avukata ve hâkime gereksinim devam eder. Yapay zekâ, polisin, savcının ve hâkimin yerine geçemez ama onların bu tür sorunları daha hızlı ve objektif olarak çözerek sonuca ulaşmasına yardımcı olabilir.

“Yapay zekânın yanlış sonuçlara varması…

*Bunun da sınırı yapay zekânın kullanacağı veri ve bilgi birikiminin ne kadar objektif olduğuna bağlıdır. İnsanoğlu, kendisini ve hemcinslerini yanıltma, algı saptırması yaparak başka şekilde düşünmeye itme konusundaki becerisini bu alanda da gösterirse yapay zekânın da yanlış sonuçlara varması söz konusu olabilir. Bununla birlikte benzer konularda farklı bilgiler girilmesi halinde yapay zekânın bir süre sonra onların arasından yanlışları ayıklayarak objektif sonuçlara varması önlenemeyecektir.

İyi yolda kullanılırsa olumlu sonuçlar verir

*Özetle, yapay zekâ, tıpkı tekstil üretimine tekstil makinelerinin girmesinde olduğu gibi, işimizi elimizden almayacak ama işimizi bugünkünden farklı ve daha nitelikli biçimde yapmamıza yol açacak bir gelişme olarak karşımızda duruyor. Tekstil makinelerinin devreye girmesi üretimin standartlaşmasına, hızlanmasına ve ucuzlamasına yol açtı. Yapay zekâ da özellikle sosyal yaşamda, hukuksal kararlarda, ekonomi politikası oluşturmada, eğitimde iyi yolda kullanılırsa olumlu sonuçlar vereceğini düşünüyorum.