Yapay zeka krizde olan dünya demokrasisini nasıl etkileyecek?

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2024 Nobel Fizik, Kimya ve Ekonomi ödüllerini kazanan 7 bilim insanı, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde konferans verdi. Konferansa, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Simon Johnson, James Robinson, Kimya Ödülü sahibi David Baker, Demis Hassabis, John Jumper ve Fizik Ödülü'nü kazanan Geoffrey Hinton katıldı.

Çin'de yapay zeka sansür için kullanılıyor

Konferans sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Acemoğlu, "Ne kadar iyimserseniz, bakış açınız ona bağlı. Ama en kötümser insanlar için belli ki yapay zeka, birçok sektörde kullanılacak, sosyal hayatımızı değiştirerek... Sosyal medya, politika ve demokrasiyi çok etkileyecek. Bunların içerisinde de nasıl etkileyeceği aslında teknolojinin yönüyle, kurumlarla ilgili. Örneğin şu anda Çin'de yapay zekayı sansür için, insanların bir yerlerde toplanmaması ve sosyal medyada eleştirici bir şeylerin söylenmemesi için çok sık kullanıyorlar. Bunu başka ülkeler de kullanıyor. Böyle olunca demokratikleşme çok daha zorlaşacak, hatta demokrasisi güçlü ülkeler için de büyük bir sıkıntı haline gelecek. Zaten demokrasi dünyada bir krizde."

Daha fazla denetim, regülasyon ve geniş bakış açısı...

Kısa süre içinde yapay zekanın çok şeyin belirleyicisi olacağını dile getiren Daron Acemoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sonuçta sosyal hayatımız önümüzdeki dönemde belli bir açıdan yapay zeka tarafından belirlenecek. Peki bu yönü, neyi belirliyor? Şu an birkaç şirket yapay zekayı tamamen elinde tutuyor, tüm bilgileri elinde tutuyor. Bu şirketler ne karar verirse şu anda o olacak. Bu da zaten sağlıklı bir şey değil. Önümüzdeki tarihlerde ekonomik ve siyasi güç birkaç kişinin ve gurubun elinde yoğunlaşırsa bunun negatif etkileri olur. Şu anda da daha fazla denetim, daha fazla regülasyon, daha geniş bakış açısı çok önemli."