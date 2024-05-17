Yapay zeka, Mersin’in en güzel ilçesini seçti

Yapay zeka tabanlı bir medya ajansı tarafından belirlenen unvanda, doğal güzelliklerden tarihi zenginliklere kadar geniş bir yelpazede değerlendirilen unsurlar büyük rol oynadı.

Muhteşem Akdeniz sahilinin yanı sıra, bölgenin doğal yaşamı da ziyaretçileri cezbetmeye devam ediyor. Antik kentlerden Osmanlı eserlerine kadar uzanan zengin tarih mirası ise Tarsus’un benzersizliğini ortaya koyuyor.



Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus'u turizm kenti yapmak için büyük projeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Boltaç, Tarsus'un keşfedilmemiş güzelliklerini ortaya çıkarmak ve turizm alanında ivme kazandırmak için kararlı bir vizyonla hareket ettiğini ifade etti. Başkan Boltaç, bu çerçevede Tarsus'un, Mersin’in en güzel ilçesi seçildiğini belirtti.

"Doğal güzellikleri ve tarihi ile ön planda"

Başkan Boltaç, Tarsus'u sadece Mersin'in değil, Türkiye'nin gözde ilçelerinden biri haline getirme hedefiyle hareket ettiklerini vurguladı. Tarsus'un doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel çeşitliliğiyle, ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam edeceğini söyledi.