Yapay zeka uzmanı yetiştirme programı için imzalar atıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı sahipliğinde devam eden Türkiye’nin bilgi teknolojilerine özel ilk ve tek eğitim ve istihdam projesi olan 1 Milyon İstihdam Projesi kapsamında Yapay Zekâ Uzmanı Yetiştirme Programı başlatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı sahipliğinde devam eden Türkiye’nin bilgi teknolojilerine özel ilk ve tek eğitim ve istihdam projesi olan 1 Milyon İstihdam Projesi kapsamında Yapay Zekâ Uzmanı Yetiştirme Programı başlatıldı. Ahmet Çalık Vakfı sponsorluğunda ve Türkiye Bilişim Derneği koordinasyonunda gerçekleşecek programın eğitimleri İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde gerçekleşecek.
Programdan 140 genç yararlanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın, “2023 yılı Türkiye Yüz Yılı vizyonunda başarılı çalışma ve projeleri devreye almaya ve Türkiye için daha fazla değer üretmeye devam ediyoruz. Eğitim ve istihdamda fırsat eşitliği imkânı sunan yenilikçi modeli ve oluşturduğu faydalarla projemiz dünyada örnek alınan bir proje haline gelmiştir. Şimdi de bugünün ve yarının ihtiyacı olan Yapay Zekâ Uzmanı yetiştirme programı başlatıyoruz” dedi.
Ahmet Çalık Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Can Çalık, “Vakfımızın en önemli hedefi; dünyada devam eden dijital dönüşüm yarışında ülkemizin en ön sıralarda yer alması için katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın “Bir Milyon İstihdam Projesi”ni desteklemek üzere “Sertifikalı Yapay Zekâ Uzmanı Yetiştirme Yetkinlik Programı”nın geliştirilmesine katkı sağlayacağız. Bilim ve Teknoloji alanında ülkemizi geliştirmek için destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
İş birliği protokolü imza töreninde söz alan Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Aktepe, “Program kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesinde gerçekleşecek eğitimlere 140 gencimizi kabul edeceğiz. Uygulamalı eğitimler tamamlandığında gençlerimiz doğrudan istihdama yönlendirilecek.” dedi. Ayrıca başlatılacak bu programın büyütülmesi ve bu tür programların başlatılarak sürdürülebilir hale getirilmesi için dernek olarak her zaman gereken çabayı göstereceklerini vurguladı.