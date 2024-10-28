Yapay zeka ve GPU talebi öne çıkıyor: Küresel çip satışlarında büyüme 2025’te yavaşlayacak

Küresel yarı iletken pazarındaki büyümenin 2025 yılı itibarıyla yavaşlayacağı öngörülüyor. Teknoloji alanında önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketlerinden Gartner, giyilebilir elektronik cihazlardan araç içi sistemlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip çip pazarının, 2025 yılına yönelik satış tahminlerini açıkladı.

Gartner’ın açıklamasına göre, 2025 yılında çip satışları, yüzde 13,8’lik bir artışla 716,7 milyar dolara ulaşacak. 2023 yılındaki satışların ise yüzde 18,8’lik artışla 629,8 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Gartner Kıdemli Baş Analisti Rajeev Rajput, bu büyümenin özellikle yapay zeka odaklı yarı iletken talebindeki artış ve elektronik üretimindeki toparlanmadan kaynaklandığını belirtti.

Rajput, “Büyüme, yapay zeka ve elektronik üretiminden gelen taleplerle sürüyor; ancak otomotiv ve sanayi sektörlerindeki talep zayıf seyrediyor” ifadelerini kullandı.

Gartner, küresel yarı iletken piyasasında bellek ve grafik işleme birimlerinin (GPU) satış artışına katkı sağlamaya devam edeceğini öngörüyor. 2025 yılında, yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve eğitilmesinde kullanılan GPU işlemcilerinin satışlarının yüzde 27 oranında artarak toplam 51 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.