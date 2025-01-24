Yapay zekanın iş gücü kaybına etkisi ne olacak? ILO Genel Direktörü açıkladı...

Yapay zekanın şirketler tarafından kullanıldığı alanlar zamanla çoğaldıkça akla, iş gücünün ve işsizlik oranının bu durumdan nasıl etkileneceği geliyor. Yapay zekanın korkulduğu kadar büyük bir iş gücü kaybına yol açmayacağını belirten ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, "Yapay zeka nedeniyle milyonlarca iş kaybolmuş olsa da çok daha fazla yeni iş yaratıldı" dedi.

Asıl endişesinin yapay zekanın iş gücündeki eşitsizlikleri derinleştirme potansiyeli olduğunu belirten Houngbo, yapay zekanın insanların yaşam kalitesini artıracak bir araç olarak kullanılması gerektiğine dikkat çekti ve "Eğitim ve yetenek kazandırma süreçleri, iş gücü piyasasının yapay zekanın etkileriyle başa çıkabilmesi için kritik önemde" diye konuştu.

Yapay zekanın eksiği: Mesleki eğitim, iletişim ve liderlik

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimlerinin olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Houngbo, mesleki eğitim ve iletişim, liderlik gibi yumuşak becerilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti. Houngbo, "Yapay zeka, henüz bu tür yumuşak becerilerin yerini alamıyor. Gençlerin bu becerileri geliştirmesi, iş gücü piyasasında avantaj elde etmelerini sağlayacaktır. Gençlerin teknolojiye yatkınlığı umut verici ancak iş gücü piyasası ve eğitim sistemleri arasındaki uyumun artırılması gerekiyor" dedi.

"Dünyada yaklaşık 2 milyar kişi kayıt dışı çalışıyor"

Ekonomi politikalarının istihdam politikalarıyla uyumlu hale getirilmesinin kritik önemde olduğunu vurgulayan ve dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişinin kayıt dışı çalıştığı bilgisini paylaşan Houngbo, "Bu, dünya iş gücünün yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor ve bu insanlar hiçbir sosyal koruma olmadan çalışıyor. Kayıt dışı istihdam, çözmemiz gereken en büyük problemlerden biri. Bu kapsamda, işsizlik geleneksel ölçüm yöntemlerinin ötesinde ele alınmalı. Dünyada genelinde yaklaşık 183 milyon kişi aktif olarak iş arıyor ancak iş bulamıyor. Bunun yanı sıra, 137 milyon kişi iş bulmayı umuyor ancak aktif olarak aramıyor ve 83 milyon insan ise iş aramaktan tamamen vazgeçmiş halde. Yani toplamda 400 milyon kişi bir şekilde istihdam dışında kalmış durumda" dedi.