Yapı denetim sistemi sil baştan

18 Nisan 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yapı denetim sisteminde değişiklik öngören yasal düzenlemenin tamamlandığını belirterek, "Sistemi baştan sona değiştiriyoruz. Kanun hazırlığını yaptık, önümüzdeki günlerde Meclise girer, Meclisin çalışma takvimine göre çıkar inşallah." dedi.

"İklim Değişikliği ve Fırsatlar" konulu toplantıda gazetecilere açıklama yapan Özhaseki, yapı denetim sisteminin fayda görülen bir iş olduğunu belirterek, ancak zaman içerisinde aksayan bazı yönler gördüklerini ve onları düzeltmek adına yeni bir hazırlık yaptıklarını anlattı.

Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Arsa sahibi karşısında müteahhide deniliyor ki, 'biz buna para vermeyiz, git sen anlaş. Bunun parasını sen öde.' O zaman müteahhit arkadaşlar gidip pazarlık edip bir firmayı kendilerini denetlemek için tutuyorlar. Nasıl olacak şimdi? Parayı siz vereceksiniz, parayı verdiğiniz grup gelip sizi denetleyecek. Bu bir sürü sıkıntıya sebebiyet veriyordu. Şimdi bu sistemi baştan sona değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Bizim için lisanslı olan, bu iş için yetkili olan firmalar belli. Bunlar zaten bizde var. Gerekirse yeni firmalar da ihdas ederiz. Elektronik bir ortamda sırayla, kimin bahtına kim düşerse, bilemediği bir grup denetimi yapacak. Bunun kendine has yeni standartlarını geliştirdik. Kanun hazırlığını yaptık, önümüzdeki günlerde Meclise girer, Meclisin çalışma takvimine göre çıkar inşallah."

Bu düzenlemeyle belki ufak tefek hataların ihtarla geçiştirilebileceğini ama binanın statiği, depremle ilgili konularda yapılan hatalarınsa affedilmeyeceğini vurgulayan Özhaseki, "Bu konularda bir taraftan para cezaları yazılırken bir taraftan da o firmanın kapatılmasına kadar gidilecek tedbirler geliyor." dedi.



Kaynak: AA