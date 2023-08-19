Yapı ruhsatı verilen bina sayısı %5,7 arttı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,7, daire sayısı yüzde 31,3 ve yüz ölçümü yüzde 25,6 arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 38,6 milyon metrekare olurken, bunun 20 milyon metrekaresinin konut, 10,1 milyon metrekaresinin konut dışı ve 8,4 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.