Yapılan aşı sayısı 110 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı tarafından, COVID-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı 110 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 09.15 itibarıyla 53 milyon 959 bin 758 birinci doz, 44 milyon 807 bin 667 ikinci doz aşı uygulandı. Diğer dozlarla birlikte toplam sayı 110 milyon 201 oldu.

Son verilere göre, Ankara'da iki doz aşılanma oranı yüzde 74'e, İstanbul'da yüzde 67,8'e, İzmir'de yüzde 76,3'e ulaştı.