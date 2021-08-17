Yapılan aşı sayısı 85 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı tarafından, COVID-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 17 Ağustos saat 12.30 itibarıyla 44 milyon 546 bin 631 birinci doz, 33 milyon 585 bin 212 ikinci doz, 6 milyon 936 bin 43 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 85 milyon 67 bin 886 oldu.

Dünya genelinde 4 milyar 720 milyon dozu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 720 milyon dozu geçti.

COVID-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 860 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 554 milyon 730 bin ile Hindistan, 356 milyon 430 bin ile ABD, 164 milyon 640 bin ile Brezilya, 109 milyon 910 bin ile Japonya, 97 milyon 580 bin ile Almanya, 87 milyon 880 bin ile İngiltere, 85 milyon 72 bin ile Türkiye, 81 milyon 610 bin ile Endonezya, 79 milyon 840 bin ile Fransa, 77 milyon 230 bin ile Meksika, 73 milyon 770 bin ile İtalya, 73 milyon 160 bin ile Rusya, 60 milyon 920 bin ile İspanya ve 51 milyon 500 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 720 milyon dozu aştı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı.