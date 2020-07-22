Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etti
Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti.
Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti.
15 Temmuz darbe girişimine karışanlarla ilgili, “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor.” sözlerinden sonra Yaramış, yanlış anladığını söyleyerek özür dilemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özür mektubu yollayan Yaramış, "Kendim istifa edersem saygısızlık olur." dedi.