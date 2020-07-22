ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
28 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Gündem
  • Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etti

Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etti

Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti.

Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etti
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti.

15 Temmuz darbe girişimine karışanlarla ilgili, “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor.” sözlerinden sonra Yaramış, yanlış anladığını söyleyerek özür dilemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özür mektubu yollayan Yaramış, "Kendim istifa edersem saygısızlık olur." dedi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap