Yardım merkezindeki montun cebinden 22 milyon Güney Kore wonu çıktı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde depremzedeler için kurulan yardım depolama merkezindeki montun cebinden 22 milyon Güney Kore wonu çıktı.
Yenişehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından kurduğu yardım depolama merkezinde çalışmalar devam etti.
Ekipler, merkeze gelen eşyaları malzeme türlerine göre ayırırken, kolideki bir montun cebinde Güney Kore wonu buldu.
Bulunan para sayılarak tutanak altına alındı. Ekiplerin bulduğu 22 milyon Güney Kore wonu (478 bin Türk Lirası / 16 bin 825 ABD Doları), Cumhuriyet Şehit Turhan Kara Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, merkezde görev yapan ekipleri tebrik etti.