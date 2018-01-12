'Yardımcı doçentlik' haftaya Meclis'te

12 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü" programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında yardımcı doçentliğin kaldırılması konusuna da değindi. Erdoğan bu konunun önümüzdeki hafta Meclis'e geleceğini ifade ederek, "Yardımcı doçentliğin sadece bir siyasi karar olduğunu dile getirdik. Dedik bir öyle bir adım atalım ki, ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilmesini temin edecek çalışma yapalım. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek. Doktoradan sonra bir de yardımcı doçentlik olmayacak. Doktoradan sonra kazanan doçentliğe gidecek" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satırbaşları şu şekilde:

- Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomi olma hedefine ulaşabilmesi, nitelikli insan kaynağı ile mümkündür. Türkiye'nin 15 yılda yaşadığı büyük dönüşümü görebileceğimiz alanlardan biri de yükseköğretimimizdir.

- Dershaneleri ele geçiren FETÖ zihniyeti bu şekilde en zeki, parlak öğrencileri devşirebileceği bir zemin olmuştur. Türkiye'nin 15 Temmuz girişimlerine giden yolu dershane tartışmaları üzerinden takip etmek mümkündür. FETÖ geleceğimizi gaspetmiştir. Bu ümmeti parçalamıştır. Üniversite kapasitemizi talep eden herkesin gidebileceği bir düzeye ulaştırdık.

- Her iş gibi akademi de adanmışlık gerektirir. Kendisini bilime, öğrencilerine adayan bilim adamının elde edemeyeceği başarı yoktur.

- Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde de ifade ettim, milletin değerlerine saygılı olmakla bilimde en üst seviyelere çıkmak birbirinin alternatifi, zıttı değildir.