Yargıda yeni düzenlemeler: Duruşma aralığı ile temyiz ve istinaf süreci kısalıyor
Yargıda reform kapsamında bir dizi önemli değişikliğe işaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ayda sonuçlandırılacağını, duruşmaların ise en fazla 2 ay ertelenebileceğini duyurdu. Tunç, adaletin zamanında tecellisi için "makûl sürede yargılanma hakkını" da güvence altına alacak özel bir birim kurulacağını açıkladı.
Yargıda uzun yıllar temyiz süreçleri ve istinaf incelemeleri son buluyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adaletin zamanında tecellisi için hem sahada hem de reform masasında çalıştıklarını belirterek yeni adımların yolda olduğu mesajını verdi.
Temyiz ve istinaf incelemeleri 6 ayda bitecek
Sabah Gazetesi'ne konuşan Bakan Tunç, "Temyiz ve istinaf incelemeleri en geç 6 ayda bitecek. Bazı davalarda doğrudan temyiz yolu getirilecek" ifadelerini kullandı.
Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilececek
Duruşmalarında en fazla 2 ay ertelenebileceğini söyleyen Tunç, çevre, sağlık, trafik, iş kazaları ve uyuşturucu davalarında ihtisas mahkemeleri kurulacağını belirterek şunları söyledi:
Makul sürede yargılanma için özel birim
Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek. Makul sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak. Makul sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için hem yapısal hem teknik önlemleri devreye alıyoruz. İstinaf sistemimizle hem Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık hem de vatandaşımızın hukuki güvencesini artırdık."