Yargıda yeni düzenlemeler: Duruşma aralığı ile temyiz ve istinaf süreci kısalıyor

Yargıda uzun yıllar temyiz süreçleri ve istinaf incelemeleri son buluyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adaletin zamanında tecellisi için hem sahada hem de reform masasında çalıştıklarını belirterek yeni adımların yolda olduğu mesajını verdi.

Temyiz ve istinaf incelemeleri 6 ayda bitecek

Sabah Gazetesi'ne konuşan Bakan Tunç, "Temyiz ve istinaf incelemeleri en geç 6 ayda bitecek. Bazı davalarda doğrudan temyiz yolu getirilecek" ifadelerini kullandı.

Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilececek

Duruşmalarında en fazla 2 ay ertelenebileceğini söyleyen Tunç, çevre, sağlık, trafik, iş kazaları ve uyuşturucu davalarında ihtisas mahkemeleri kurulacağını belirterek şunları söyledi:

"Temyiz ve istinaf incelemeleri en geç 6 ayda bitecek. Bazı davalarda doğrudan temyiz yolu getirilecek. Çevre, sağlık, trafik, iş kazaları ve uyuşturucu davalarında ihtisas mahkemeleri kurulacak.

Makul sürede yargılanma için özel birim

Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek. Makul sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak. Makul sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için hem yapısal hem teknik önlemleri devreye alıyoruz. İstinaf sistemimizle hem Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık hem de vatandaşımızın hukuki güvencesini artırdık."