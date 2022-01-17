Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na Kuzu, yeniden seçildi

Haydar Sami Kuzu, 4 yıllık görev süresinin ardından yapılan başkanlık seçiminde Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na yeniden seçildi.

Yargıtaydan yapılan açıklamada, Yargıtay 2. Ceza Dairesinde başkanlık seçimi gerçekleştirildiği, Daire Başkanı Kuzu'nun bu göreve yeniden seçildiği bildirildi.

Kuzu'nun öz geçmişi

Haydar Sami Kuzu, 22 Ocak 1958'de doğdu. Afyon İmam Hatip Lisesi'ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1981'de mezun olan Kuzu, askerliğini asteğmen olarak yaptı.

Konya hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kuzu, sırasıyla Niğde Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Aralık, Akdağmadeni, Tosya, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde (UHDİGM) tetkik hakimliği, Adalet Bakanlığı UHDİGM Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı UHDİGM Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Evli ve iki çocuk babası olan Kuzu, Yargıtay üyeliğine 15 Aralık 2014'te, Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanlığına 16 Ocak 2018'de seçilmişti.