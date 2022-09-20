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Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Özerdoğan seçildi

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Yargıtay üyesi Kadri Özerdoğan seçildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucu 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına, aynı dairenin üyesi Kadri Özerdoğan'ın seçildiği bildirildi.

Kadri Özerdoğan, 1965'te Giresun'da doğdu, 1988'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Giresun hakim adayı olarak mesleğe başlayan Özerdoğan, sırasıyla Kırıkhan, Tuzluca, Han ve Yargıtay'da tetkik hakimliği görevlerinde bulundu.

Özerdoğan, Yargıtay üyeliğine 2017'de seçildi.

 