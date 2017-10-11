Yargıtay birinci başkanvekilliğine Kürtül seçildi
Yargıtay birinci başkanvekilliğine 16. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Kürtül seçildi.
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Yargıtay Birinci Başkanvekilliği görevine 16. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Kürtül seçildi.
Açık bulunan Yargıtay birinci başkanvekilliği görevi için dün seçim yapıldı. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda 16. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Kürtül göreve getirildi.
Mehmet Kürtül kimdir?
Osmaniye'de 1956 yılında dünyaya gelen Kürtül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra mesleğe Osmaniye hakim adayı olarak başladı.
Sırasıyla Varto, Çüngüş, Keles Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği ve Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Kürtül, 2005 yılında Yargıtay Üyeliğine seçildi.
"İcra ve İflas Suçları" isimli kitabı bulunan Kürtül'ün çok sayıda makalesi yayımlandı.
Kürtül, evli ve bir çocuk babası
Kaynak: AA