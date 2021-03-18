Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı: HDP'nin temelli kapatılması hukuksal zorunluluk

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği iddia edildi.

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu iddia edildi.

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK-KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır. Davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında yer almamış, karşısında kim varsa onların safında yer almayı tercih etmiştir. HDP, terör örgütü PKK/KCK'yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmuştur. HDP kongreleri örgütün propagandasının yapıldığı, teröristlere saygı duruşunda bulunulduğu 'PKK kongreleri' şeklinde cereyan etmiştir."

PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin etmekte HDP'nin aktif rol oynadığı iddia edildi.

İddianamede siyasi yasak istenen isimler arasında Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.